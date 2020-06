Schianto da brividi in via Persico, tre feriti

CREMONA (2 giugno 2020) - Schianto da brividi, poco dopo le 19 di oggi, lungo via Persico, a poche decine di metri dal confine del Comune di Cremona. Lo scontro violentissimo tra due auto ha coinvolto tre persone - un 24enne, una 57enne e un 62enne - che sono rimaste ferite, a dispetto degli iniziali timori, in modo serio ma non grave. Una delle due vetture, in seguito all'impatto, è finita nel piccolo fosso che costeggia la carreggiata. Durante le complesse operazioni di soccorso e recupero dei mezzi incidentati si sono formate lunghe code sia in direzione di Cremona che di Persichello. Sul posto polizia, polizia locale, vigili del fuoco e personale sanitario con due ambulanze e una automedica.

