Coronavirus, lo chef che cura gli anziani

TRIGOLO (3 giugno 2020) - Fino a metà marzo cucinava pranzi e cene per gli scienziati e i ricercatori del Cern a Ginevra; rientrato in Italia ha scelto di dedicarsi ai più fragili e bisognosi, mettendosi al servizio degli anziani della Rsa di Trigolo. E’ durata un mese l’esperienza da volontario di Giacomo Forgia nei reparti della Milanesi-Frosi: trenta giorni che lo chef originario di Castelvisconti custodirà per sempre nel cuore. «Ho scoperto una realtà fantastica, dove il contatto e la dimensione umana hanno ancora la priorità. Salutare le ‘mie’ nonnine è stata dura: il loro affetto mi manca già».

