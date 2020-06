2 Giugno, a San Bassano corteo lungo le strade

SAN BASSANO (2 giugno 2020) - Un corteo lungo le strade del paese per onorare la Festa della Repubblica e ricordare le vittime della pandemia. Una cerimonia decisa lunedì sera dal sindaco Guuseppe Papa e dai suoi collaboratori destinata a diventare una ricorrenza fissa anche negli anni a venire. 'Oltre alle manifestazioni ufficiali che torneranno a svolgersi a Cremona, ogni 2 Giugno ci ritroveremo qui davanti al monumento ai Caduti per celebrare una data storica per tutti noi'. In piazza Europa, alla presenza dei rappresentanti di tutte le associazioni del paese, é stato suonato l'inno d'Italia e le note del Silenzio hanno accompagnato il ricordo di chi in questi mesi é stato portato via dal virus.

