Latte: motore di salute, benessere e sviluppo

CREMONA (1 giugno 2020) - Allevatori, tecnici, esponenti del mondo associativo, docenti universitari, amministratori, uomini delle istituzioni, giornalisti e divulgatori. Con trenta interventi - agili e ricchi di contenuti - hanno ribadito la centralità del latte sul piano nutrizionale, salutistico, economico e sociale nell’edizione digital della giornata mondiale del latte, promossa dalla Libera Associazione Agricoltori Cremonesi insieme all’Anga provinciale, al quotidiano La Provincia ed a Latte News, la piattaforma sulla quale oggi sono stati trasmessi i contributi dei partecipanti al workshop ‘Ripartiamo con la giusta carica: il latte tra salute e benessere’.

Il latte «come elemento strategico per le difese immunitarie del nostro corpo e alimento chiave in una dieta bilanciata per chi fa sport e non solo». Il latte filo conduttore di analisi avviate dal presidente della Libera Associazione Agricoltori Cremonesi, Riccardo Crotti, e concluse dal leader nazionale di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti. «Alimento da sempre riconosciuto basilare, che in Italia può contare su qualità, sicurezza e livello dei sistemi di produzione più elevati al mondo», ha sottolineato Crotti.

