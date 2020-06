Parco dell'Adda Sud: cicogna ferita e curata

CAVACURTA (Lodi) - Uno splendido esemplare di cicogna, trovato ferito da un cittadino nella zona del Parco dell'Adda Sud, è stato recuperato questa mattina. La frattura scomposta dell'ala verrà sanata dal veterinario e, non appena le condizioni saranno ottimali, il volatile rimesso in libertà.

La segnalazione al Parco è arrivata alle 11.30 e gli uffici si sono subito attivati per il recupero grazie alle Guardie ecologiche volontarie. Nel frattempo è stato allertato il Centro recupero animali selvatici per accogliere la cicogna ferita. Lì, è stata effettuata la diagnosi: frattura esposta dell'omero destro. Una brutta ferita, ma le condizioni dell'animale erano comunque buone. La frattura, secondo una prima analisi, potrebbe essere stata causata da un urto contro qualche cavo aereo. Il Cras si è immediatamente attivato per sottoporre la cicogna alla visita del veterinario per procedere con l’operazione di sistemazione dell’ala rotta. Una volta che sarà guarita, la cicogna sarà liberata nella stessa località dove è stata ritrovata per ricollocarla nello stesso ambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO