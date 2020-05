Il docufilm Alla giusta distanza conquista i tg della Rai

CREMONA (31 maggio 2020) - I volti e sguardi di chi la pandemia l’ha vissuta sulla propria pelle direttamente o indirettamente bucano lo schermo: hanno fatto breccia non solo nei cuori, ma anche nei Tg della giornata di oggi. A neppure ventiquattro ore dalla messa in rete su Facebook e Youtube del docufilm, inventato da Andrea Mattioli sul modello di Human di Yann Arthus-Bertrand, mamma Rai è accorsa per vedere come Cremona ha raccontato la sua peste, la battaglia contro il Covid-19. Tutto ciò è accaduto oggi per il docufilm «Alla giusta distanza. Racconti di una pandemia. Cremona 2020», realizzato da TEDxCremona, in collaborazione con Pro Cremona e Asst di Cremona. Non capita spesso che due tg nello stesso giorno mettano in onda due servizi differenti per un unica notizia e soprattutto nel caso di un documentario. Anche questo a suo modo è un bel segno del successo ottenuto dall’idea realizzata da TEDxCremona per non perdere la memoria di quanto è appena accaduto, per non cancellare il dolore e il cambiamento dei 100 giorni di emergenza. I servizi sono andati in onda alle 13.30 su Rai Uno e alle 19 su Rai Tre.

