Troppi piccioni, un 'anticoncezionale' per limitarne la diffusione

SESTO ED UNITI (1 giugno 2020) - Anticoncezionali per non farli proliferare e divieto ai cittadini di alimentarli. Con un’ordinanza del sindaco Francesca Maria Viccardi anche il Comune di Sesto dichiara guerra ai colombi, che in paese sono troppi e pericolosi. Si annidano nei sottotetti degli edifici, a cominciare dai casolari e dai cascinali dove poi si ripopolano. L’obiettivo da raggiungere non è però quello di abbatterli, ma di allontanarli dai centri abitati di Sesto e frazioni e nello stesso tempo evitare che la loro popolazione aumenti.

Chi darà da mangiare ai piccioni rischia una multa da 25 a 500 euro. "La loro proliferazione – precisa il sindaco – rappresenta un fenomeno preoccupante e per contrastarlo abbiamo quindi deciso di promuovere un progetto di controllo e diminuzione del loro numero, che consiste nella somministrazione di un farmaco antifecondativo, innocuo per la salute dei piccioni, in una sorta di contenitori che verranno installati in via Boldori e in via delle Corti, quartieri individuati dalla ditta specializzata a cui ci siamo affidati; siccome il farmaco è in grado di contrastare la loro capacità di riproduzione, dovremmo riuscire prima o poi nel nostro intento, anche se ci vorrà del tempo".

