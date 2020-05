Inverte la marcia e urta una moto, 25enne in ospedale

CREMONA (31 maggio 2020) - E' finito in ospedale con ferite e lesioni alla gambe un 25enne alla guida di una moto urtata da un'auto che stava facendo inversione di marcia. E' successo ieri, poco prima delle 19, in via Genala. Il conducente di una Skoda Octavia ha improvvisamente effettuato l'inversione colpendo la Kawasaki del giovane. A causa dell'impatto, il 25enne è finito a terra dopo aver urtando due auto parcheggiate. Il ragazzo è stato portato al Maggiore dalla Croce Verde, mentre gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi.