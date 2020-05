L’esercito del fitness sta scaldando i muscoli

CREMONA (31 maggio 2020) - Si torna padroni del proprio tempo libero: da domani in Lombardia riaprono palestre, piscine, circoli culturali e ricreativi. Con l’emergenza Coronavirus fortemente ridimensionata, è arrivato il momento di tuffarsi nuovamente in acqua, di occuparsi della propria forma fisica, di immergersi nel relax e nel divertimento. L’assessore allo Sport, Luca Zanacchi, ha diffuso a tutti i centri e le società sportive uno specifico aggiornamento, sulla base del testo della nuova ordinanza regionale, per fornire i necessari chiarimenti a tutte le realtà locali coinvolte. L’attività fisica all’aperto potrà essere svolta nel rispetto delle misure di distanziamento di 2 metri previste dal Dpcm in vigore.

L’esercito del fitness è in fibrillazione e il popolo del benessere non vede l’ora di smaltire ansie e tossine. «Stiamo riscontrando grande entusiasmo, segno che la paura non ha avuto il sopravvento – commenta Mario Capellini, titolare della Gimnasium di via Giuseppina –. In tanti ci stanno contattando per organizzarsi». Perciò ai clienti è stato inviato via e-mail un vademecum che riassume le regole da osservare: «Abbiamo inibito l’utilizzo di alcune macchine per garantire i due metri di distanza durante le attività – spiega Capellini –. Per chi si allena al corpo libero, invece, abbiamo applicato sul pavimento sticker che indicano il corretto posizionamento». Poi c’è il capitolo igienizzazione: «Gli utenti sono chiamati a disinfettare gli attrezzi dopo ogni utilizzo. Noi, dal canto nostro, assicuriamo tre interventi di sanificazione al giorno – afferma il patron della Gimnasium –. Inoltre riserveremo massima attenzione all’impianto di condizionamento, con frequenti sostituzioni dei filtri e controlli a cadenza programmata». Tra gli altri accorgimenti «la prenotazione obbligatoria in sala corsi» e la sorveglianza da parte del personale sul «numero di ingressi negli spogliatoi, in modo da evitare qualsiasi rischio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO