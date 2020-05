In provincia 6 nuovi contagi, 221 in Lombardia

CREMONA (30 maggio 2020) - Sono 221 i nuovi contagiati in Lombardia nelle ultime 24 ore e 6 casi interessano persone residenti nella provincia di Cremona (oltre 14 mila i tamponi processati). Il report della Regione fotografa una situazione pressoché stazionaria per quanto riguarda i malati ricoverati in Terapia intensiva e un calo costante delle persone ricoverate nei reparti di medicina generale. Risale il numero delle vittime: nelle ultime 24 ore sono state 67, dato che porta il totale dei morti lombardi a 16.079.

