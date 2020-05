Atto vandalico notturno alla sede della Lega

CREMONA (30 maggio 2020) - Nella notte tra venerdì 29 e oggi, la sede provinciale della Lega a Cremona è stata bersaglio di un raid vandalico, l’ennesimo nell’arco degli ultimi dieci anni. Le finestre sono state sfondate e sul muro esterno dell’appartamento adiacente sono comparse scritte di chiara matrice antagonista. "Non vale nemmeno la pena di giudicare il gesto in sé, l’autore potrebbe prenderlo come un complimento — commenta il commissario provinciale Fabio Grassani — tuttavia, dopo il periodo che abbiamo trascorso, dopo tutti i sacrifici che in molti hanno fatto o stanno facendo, dopo che diverse famiglie hanno subito perdite, ritengo che non ci sia spazio nella nostra società per persone che si divertono a danneggiare la proprietà altrui. Per gente così, sarebbe utile una zona rossa permanente. Anche il virus dell’ignoranza fa disastri".

