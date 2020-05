Assalto al bancomat nella notte a Villanova sull'Arda

VILLANOVA SULL’ARDA (30 maggio 2020) - Colpo alla filiale Crédite Agricole di via Moro: nella notte fra ieri e oggi è stato fatto saltare il bancomat, con esplosivo, e il bottino è di alcune migliaia di euro. L’allarme è scattato poco dopo l’1.30 e la deflagrazione ha svegliato i residenti della zona. Sul posto per avviare le indagini i carabinieri della stazione di Caorso, dell’aliquota operativa di Fiorenzuola e del nucleo investigativo di Piacenza, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area. Sul posto, tuttora, anche le guardie giurate dell’Ivri.

