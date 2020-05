Coppia denunciata dalla polizia per spaccio di droga

CREMONA (29 maggio 2020) - La Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Cremona ha denunciato ieri in stato di libertà, una coppia di cremonesi, 31 anni lui e 27 anni lei, in quanto responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in concorso. A questo risultato la polizia è arrivata grazie alla costante opera di monitoraggio del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel corso della quale sono stati acquisiti importanti elementi che suffragavano i sospetti degli investigatori sulla propensione della coppia verso tale tipologia di reati.

Infatti, nel corso di una mirata operazione di osservazione e pedinamento nei luoghi del centro città ,ritenuti meritevoli di attenzione investigativa, i due venivano trovati in possesso di 3 grammi di cocaina. Le successive perquisizioni domiciliari permettevano di sequestrare anche un bilancino di precisione.

