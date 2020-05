Stop ai rave. Blocchi di cemento per vietare l’accesso

ROBECCO D'OGLIO (30 maggio 2020) - Blocchi di cemento per dire stop ai rave party. Si parte dalla chiusura dell’ingresso principale lungo via Brescia, evitando anche la possibilità di sfruttare gli accessi laterali, via anche le sterpaglie che ostruiscono la visuale dall’esterno: questi i principali interventi concordati tra Comune, polizia locale e proprietario dello stabile industriale in disuso che ad inizio marzo è stato teatro di una notte di eccessi per circa 300 giovani da tutto il Nord Italia. Ieri mattina, infatti, si è tenuto il sopralluogo per definire gli ultimi dettagli relativi alle opere per rendere inaccessibile il capannone. Mentre a fare il punto della situazione è il sindaco Marco Pipperi: «Ottima la collaborazione tra le parti e d’intesa con la proprietà abbiamo condiviso le problematiche cercando di trovare soluzioni ottimali. La volontà di tutti è chiara: evitare il ripetersi di episodi simili a quelli a cui abbiamo assistito in questi anni. Quindi sono previsti, da parte del proprietario, delle chiusure in modo da evitare l’accesso all’area, opere che non andranno minimamente ad intaccare il transito in sicurezza lungo via Brescia».

