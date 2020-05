Tratta Fs Cremona-Fidenza. Opere finite, linea sicura

CASTELVETRO PIACENTINO (30 maggio 2020) - Sono in dirittura di arrivo gli ultimi lavori di efficientamento alla linea ferroviaria Cremona-Fidenza, che hanno avuto come base operativa la stazione castelvetrese. L’investimento economico da sette milioni di euro è stato appaltato da Rfi e ad occuparsi dei cantieri, finalizzati in primis al rinnovo delle condutture di contatto, è stato il gruppo di imprese composto da Colas Rail Italia, Ineo Sclé ferroviarie, Gcf e Sifel. Un ulteriore stralcio, da sei milioni di euro, ha riguardato il consolidamento del rilevato ferroviario per circa tre chilometri, con opere di contenimento da entrambi i lati, di impermeabilizzazione e rafforzamento della piattaforma ferroviaria, oltre che la sistemazione di tratti in prossimità dei passaggi a livello. In questo caso ad occuparsi dei lavori sono state le imprese Gcf, Gefer, Costruzioni linee ferroviarie, Valsecchi armamento, Unifer, Segeco, Metro Fer, De Aloe Costruzioni e come impresa sub appaltatrice la Ceprini Costruzioni. A questi due interventi locali – i cui risultati sono ben visibili, basti pensare ai nuovi binari che sono andati a sostituire quelli degli anni ‘70 – si aggiungono quelli in altri tratti della linea. Per un investimento totale di 50 milioni. Scopo: maggiore sicurezza e più velocità.

