Coronavirus, il grazie al personale sanitario che ha aiutato Cremona e Casalmaggiore

CREMONA (28 giugno 2020) - «Per me, come per tutti i miei colleghi, è stata una necessità accorrere per dare aiuto. Quando ho saputo di questa richiesta, appena ho potuto mi sono fiondata qui». A parlare è Gea Gelmetti, rappresentante delle Oss, venuta a Cremona e Casalmaggiore in piena epidemia. A lei e a tutto il personale medico e sanitario venuto da fuori è andato l’applauso dei pazienti. E' successo oggi pomeriggio, sulla pista dell'elisoccorso dell'ospedale Maggiore di Cremona. «Ai nostri bandi - ha detto il direttore generale Giuseppe Rossi - hanno risposto 151 persone: 63 medici, 59 infermiere, due ostetriche e 27 Oss». Parla di «professionalità straordinarie». Dice: « Spero che il modello Cremona, l’ambiente che loro hanno trovato possa facilitare, per chi vorrà, la possibilità di rimanere a lavorare con noi e questo mi farebbe un grande piacere. L’innesto di professionalità nuove, di menti nuove, di cervelli nuovi è stato un grandissimo beneficio per gli ospedali di Cremona e Oglio Po. Il mio ringraziamento è totale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO