Monticelli, operaio investito e ferito da un'auto: conducente in fuga

MONTICELLI D'ONGINA (29 maggio 2020) - Era impegnato nella raccolta porta a porta di rifiuti organici, quando un’auto che procedeva a forte velocità lo ha urtato e il conducente non si è neppure fermato a prestare soccorso. L’episodio risale all’altro ieri all’alba, quando un autista della cooperativa Orto botanico di Alseno, incaricata di raccogliere i bidoni in Val d’Arda, in località Quattrocase lungo la Padana Inferiore è rimasto ferito ad un braccio. Indossava giubbino catarinfrangente e il furgone di servizio era posteggiato a bordo strada con i lampeggianti e le luci regolarmente accesi. Mentre stava risalendo sul mezzo dopo aver caricato il bidone, però, è stato appunto urtato dal veicolo. L'operaio ha sporto denuncia presso i carabinieri. Le speranze di trovare il responsabile sono riposte nelle telecamere del paese.

