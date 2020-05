Incendio, rotoballe a fuoco in cascina: rogo domato dai pompieri

CAORSO/CORTEMAGGIORE (29 maggio 2020) - I vigili del fuoco del distaccamento di Fiorenzuola d’Arda ieri mattina all’alba sono intervenuti in una cascina agricola situata fra i territori di Caorso e Chiavenna Landi di Cortemaggiore: oltre un centinaio di cubi in fieno hanno preso fuoco, ma fortunatamente il rogo è stato domato prima che potesse provocare seri danni. Stando ai primi accertamenti compiuti dal 115, sembra non ci siano tracce di dolo, ma si tratterebbe al contrario di autocombustione. Il fieno, appunto confezionato in cubi anziché in più classiche rotoballe, era appena stato posizionato al di sotto di una struttura adibita a fienile. E complici le alte temperature di quest’ultimo periodo, prima il fumo e poi le deboli fiamme hanno bruciato il materiale.

