Sosta: rivoluzione via Dante, da subito ottanta nuovi posti gratuiti

CREMONA (28 maggio 2020) - Con l’entrata in azione di una ruspa nella porzione di terreno incolto compresa tra via della Vecchia Dogana e via Platani, ieri mattina è scattata la rivoluzione dei parcheggi attorno all’asse di via Dante. I lavori, che dureranno una decina di giorni, consentiranno la creazione di ottanta stalli gratuiti: un tesoretto prezioso per compensare la perdita di circa 250 posti auto nella zona durante i dieci mesi di interventi per la realizzazione del nuovo multipiano. Il maxi cantiere partirà probabilmente già a giugno, dopo lo sblocco degli spostamenti tra regioni che consentirà l’arrivo a Cremona dell’azienda salernitana che si è aggiudicata l’appalto. In base all’accordo stipulato con l’amministrazione comunale, Aem potrà disporre di 135 nuovi posti a pagamento, di cui 80 al piano terra del multipiano già esistente.

