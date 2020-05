Un gigante in ferro per vittime ed eroi

SONCINO (28 maggio 2020) - Un gesto d’amore che augura un domani migliore a chi sta combattendo, un abbraccio a chi ha perso i propri cari, un inchino a chi ci ha lasciato. Si chiama Dal Caos Costruiremo un Mondo Nuovo ed è il gigante di ferro, alto quasi cinque metri, che il maestro soncinese dell’arte Demis Martinelli ha posizionato al centro della nuova rotatoria di via Bergamo che condurrà alla prossima aerea commerciale della cittadina rivierasca. La ciclopica scultura è un omaggio a chi non desiste nella lotta contro il virus ed è il clou del progetto per rendere tutto il borgo un museo a cielo aperto.

La monumentale scultura di Martinelli, realizzata in ferro e alta quasi cinque metri e posizionata nella nuova rotonda di via Bergamo, spiega Cara Valentina della Biennale Soncino a Marco: «È nata come una dedica alla natura e alla sua importanza e, poi, in corso d'opera ha subito delle trasformazioni di contenuto a livello più profondo, visto il periodo di grande caos che ci siamo trovati a vivere in questi mesi».

