Castelvetro, i commercianti lanciano l'hashtag #condannatiachiudere

CASTELVETRO (27 maggio 2020) - Sale la protesta dei commercianti locali, che stanno esponendo striscioni per protestare contro il limite dei confini regionali: perdere i clienti cremonesi li sta mettendo in ginocchio. “Se non aprite il confine per noi è la fine” è il messaggio chiaro esposto all’esterno di diverse attività di Mezzano Chitantolo. I commercianti, che su iniziativa del Comune si riuniranno il primo giugno in videoconferenza, stanno anche pensando ad una raccolta firme. E intanto lanciano l’hashtag #condannatiachiudere

[GUARDA IL VIDEO]

