Castelvetro, incontro Comune-commercianti

CASTELVETRO PIACENTINO (27 maggio 2020) - Il sindaco Luca Quintavalla con gli assessori Valerio Demaldè e Barbara Rossi, raccogliendo anche le sollecitazioni arrivate da alcuni imprenditori del territorio, organizzano un incontro in videoconferenza lunedì 1 giugno alle ore 21, aperto ai commercianti e titolari di attività economiche di Castelvetro.

“Sarà l'occasione per un confronto su varie tematiche di primaria importanza - spiegano gli amministratori - tra cui gli spostamenti Castelvetro-Cremona, le richieste di agevolazioni fiscali, le proposte per il rilancio dell'economia locale. Purtroppo la situazione attuale non consente di organizzare l'incontro con presenza fisica, come invece avremmo preferito, per cui chiediamo a chi intende partecipare di inviare una mail entro domenica 31 maggio all'indirizzo commercio@comune.castelvetro.pc.it”. Saranno poi inviate le istruzioni per partecipare alla videoconferenza.

