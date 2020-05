Musica, per Francesco Gabbani set in città

CREMONA (27 maggio 2020) - Riparte da Cremona, dopo l’emergenza Covid, la carriera di Francesco Gabbani. No, nessun concerto in programma: troppo presto per pensare di ritrovarsi tutti insieme sotto un palco. Il cantante ha trascorso due giorni in città per girare il videoclip del suo prossimo singolo, Il sudore ci appiccica, contenuto nell’ultimo album, Viceversa. Gabbani ha scelto le ex Colonie Padane per incorniciare la melodia scanzonata di un brano da party sulla spiaggia, con i piedi affondati nella sabbia. Già, ma quella del Po. Almeno idealmente. Perché le riprese si sono svolte esclusivamente all’interno dell’edificio a forma di nave al centro delle colonie elioterapiche d’un tempo. Sulle note di un sintetizzatore anni Ottanta e al ritmo di una cassa dritta che mette voglia di sgambettare, il musicista di Carrara si è dimenato nella canicola cremonese, insieme ad un nutrito corpo di ballo, per tradurre in movimento un ritornello che più estivo non si può: «E comunque si balla come bolle nell’aria e si tagga la faccia che è riaperta la caccia». Un inno scanzonato alla vita e un omaggio alla bella stagione alle porte che, mai come questa volta, ha il sapore della rinascita e – si spera – della spensieratezza.

Set blindatissimo per tutta la giornata di lunedì, con l’imponente dispiegamento di uomini della troupe e comparse danzanti sorvegliato a distanza dagli agenti della Polizia locale, collocati stabilmente ai cancelli d’ingresso del parco. Ieri mattina il cast si è ripresentato alle 10.30 per girare le ultime scene. Gabbani – capello perfettamente impomatato, baffetto d’ordinanza alla Clark Gable e solito sorrisetto guascone – è stato intercettato dagli obiettivi fotografici de La Provincia nel bel mezzo delle riprese con indosso una t-shirt azzurra, pantaloni fucsia e, ai piedi, calzini a righe multicolori infilati in un paio di scarpe di vernice. Un po’ Saturday Night Fever e un po’ apericena al chiringuito. Le note de Il sudore ci appiccica sono risuonate in golena più e più volte nella doppia sessione video. Le prime immagini del backstage sono apparse ieri sul profilo Instagram ufficiale del cantante, protagonista di una fugace inquadratura fra le inconfondibili colonne delle Colonie Padane.

