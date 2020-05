Coronavirus, il contagio sembra frenare

CREMONA (26 maggio 2020) - Solo 4 nuovi contagi in provincia di Cremona (il totale arriva a 6.400) e 159 in Lombardia (il totale sale a 87.417). L'epidemia sembra rallentare, almeno questo lascerebbe intendere la lettura dei dati, ricordato che nelle ultime 24 ore sono stati processati poco meno di diecimila tamponi. Continua a diminuire il numero dei ricoverati in Terapia intensiva (-13) e nei reparti ospedalieri di medicina generale (-99). In Lombardia scende anche il numero dei decessi: ne sono stati registrati 22, dato che porta il numero complessivo delle vittime a 15.896

