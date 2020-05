Patenti e invalidità civile, da mercoledì 3 giugno riprende l'attività della commissione medica locale

CREMONA (26 maggio 2020) - Da Mercoledì 3 giugno 2020 riprendere l’attività della commissione medica locale per il rinnovo della patente di guida e per l’accertamento degli stati invalidanti (invalidità civile, handicap, legge 68/99, sordità e cecità). Allo scopo di favorire un maggior numero di sedute, la commissione - sino a data da destinarsi – si riunirà solo nella sede di Cremona (via San Sebastiano, 14). Tali sedute sono destinate ai cittadini del territorio cremonese, cremasco e casalasco. La riapertura delle sedi di Crema e Casalmaggiore verrà comunicata non appena possibile.

COME SI ACCEDE

INVALIDITÀ CIVILE-HANDICAP-LEGGE 68/99-SORDITA’-CECITA’

I cittadini saranno chiamati dagli operatori.

I cittadini che hanno già presentato istanza telematicamente all’INPS o che avevano un appuntamento fissato, verranno convocati telefonicamente dagli operatori della Medicina Legale.

Si procederà in ordine cronologico, secondo la data di presentazione della domanda all’INPS.

Stato di salute, intervista telefonica

I cittadini che verranno chiamati saranno intervistati per valutare la loro idoneità a presentarsi presso il servizio, attraverso una breve intervista in merito al loro stato di salute (sintomi da Coronavirus, contatti con persone positive). Nel caso in cui una persona sia in quarantena l’accertamento è rinviato a data da destinarsi.

Si accede solo su appuntamento

Alle persone idonee saranno comunicati sede, data, orario dell’appuntamento. Inoltre, verranno date informazioni rispetto alla documentazione sanitaria da presentare in sede di commissione.

IMPORTANTE

Le nuove richieste di invalidità seguiranno le procedure in essere prima dell’emergenza.

COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI

Presentazione domande solo su appuntamento

Le domande per l’accesso alla Commissione Medico Legale Patenti vanno presentate di persona, solo su appuntamento, all’Ufficio Patenti di Cremona (Via San Sebastiano 14), con almeno quattro mesi di anticipo dalla scadenza della patente stessa.

I documenti necessari sono sul sito.

All’appuntamento è necessario presentarsi con la domanda compilata e i documenti necessari.

I documenti sono disponibili sul sito www.asst-cremona.it (alla voce “Certificazioni medico-legali”/allegati dove si trova la domanda da compilare e l’informativa con le istruzioni).

I cittadini che non hanno la possibilità di accedere alla rete possono compilare la domanda direttamente in sede, il giorno dell’appuntamento.

Informazioni e appuntamento

Per informazioni e per fissare un appuntamento, telefonare allo 0372 497451, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30.

SI ACCEDE AL SERVIZIO NEL RISPETTO DELLE NORME

· Si accede ai Servizi solo se non positivi al Coronavirus, asintomatici e apiretici.

· Agli utenti verrà misurata la temperatura corporea prima dell’accesso al servizio.

· E’ importante rispettare gli orari degli appuntamenti per evitare sovrapposizioni e assembramenti;

· Per i minorenni e gli utenti non autosufficienti, è ammesso un unico accompagnatore;

· E’ obbligatorio indossare la mascherina protettivasenza valvola. L’obbligo è valido sia per l’interessato che per l’eventuale accompagnatore;

· Per accedere al servizio è necessario igienizzarsi le mani;

· All’interno dei locali è necessario rispettare sempre la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

PER INFORMAZIONI

Ufficio Medicina Legale Territoriale di Cremona (via San Sebastiano, 14):

Tel. 0372 497-452-469-470, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30

E-mail: medlegale.cremona@asst-cremona.it

Ufficio Patenti di Cremona (viaSan Sebastiano, 14):

Tel. 0372 497451, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30

E-mail: commissionepatenti@asst-cremona.it