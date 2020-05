Auto si ribalta a Chiavenna Landi, ferito il guidatore

CHIAVENNA LANDI (26 maggio 2020) - Auto ribaltata questa mattina sulla strada provinciale che porta a Cortemaggiore, dove una Peugeot 306 guidata da un giovane straniero della Bassa si è capovolta per cause al vaglio fra Chiavenna e Caorso. L’uomo è stato soccorso dalla Pubblica assistenza, sul posto per i rilievi la polizia dell’Unione. Disagi per il traffico fino alla rimozione del mezzo.

