Scontro tra furgoncino e utilitaria, un ricoverato

PERSICO DOSIMO (26 maggio 2020) - Incidente in località Quistro poco prima delle 11, dove si sono scontrati un furgoncino e una Fiat Panda. Ad avere la peggio il conducente dell'utilitaria trasportato in ospedale in codice giallo. Sul posto ambulanza, vigili del fuoco e polizia stradale.

