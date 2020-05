Coronavirus, assembramento davanti al furgone di street food: sanzionati un ambulante e 21 persone

CREMONA (25 maggio 2020) - Ventuno persone, tra le quali alcuni minorenni, e un ambulante sono stati sanzionati sabato scorso per aver violato le prescrizioni relative al distanziamento sociale.

In questi giorni gli uomini della squadra mobile della questura di Cremona sono in prima linea per garantire l'osservanza delal normativa per il contenimento del Covid 19 e proprio durante uno dei controlli programmati in città sono scattate le multe. Gli agenti sono stati attirati da un folto gruppo di persone che stava consumando cibi e bevande nei pressi di un furgone attrezzato per la preparazione di cibo da asporto.

I 21 uomini, tra cui alcuni minorenni, sono stati tutti identificati e ad ognuno è stata applicata la sanzione di 400 euro, per contravvenzione alla norma dell’art. 1, comma 8, del Decreto Legge n. 33 del 15 maggio scorso.

Contemporaneamente, sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Cremona, impiegata nel medesimo dispositivo di controllo, per verificare la posizione dell’esercente ambulante. Dalle verifiche è emerso che questi stava operando in violazione dei limiti temporali fissati nella licenza, che limitano ad un’ora l’attività di somministrazione dal momento dell’insediamento, motivo per il quale gli è stato contestato un verbale di violazione amministrativa per un importo di 1.000 euro.