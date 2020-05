Monticelli, alberi malati: previsti 90 abbattimenti

MONTICELLI (26 maggio 2020) - Circa novanta piante ad alto fusto situate nel capoluogo e nelle frazioni saranno presto abbattute, perché malate o perché pericolose per la pubblica incolumità. Il Comune ha infatti indetto un bando con manifestazioni d’interesse per individuare una ditta che, con un investimento economico di circa 14 mila euro, si occupi del taglio dei fusti a filo terra. «Si tratta di un intervento di messa in sicurezza del territorio, che ovviamente fa seguito ad una relazione di un agronomo – spiega il sindaco Gimmi Distante –. In elenco ci sono piante davvero pericolose, che non possono in alcun modo essere salvate e per le quali una potatura non basta. Successivamente ci occuperemo delle ripiantumazioni, da realizzare entro due anni, nei punti ove sarà possibile come ad esempio nei parchi. Sotto questo punto di vista dobbiamo anche fare valutazioni economiche, per capire quanti soldi il Comune avrà a disposizione considerata anche l’emergenza Covid-19».

