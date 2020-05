Monticelli, 76 enne ciclista investito rifiuta il ricovero

MONTICELLI D'ONGINA (24 maggio 2020) - Ciclista investito stamattina in via Moro: un’auto guidata da un 38enne di Castelvetro l’ha urtato all’incrocio con via Cavalieri facendolo cadere a terra. Il ciclista, 76 enne di Castelvetro, è stato soccorso dai volontari della Pubblica assistenza che l’hanno medicato sul posto, ma alla fine ha rifiutato il ricovero in ospedale. Per i rilievi di legge è intervenuta la polizia locale dell'Unione Bassa Val d'Arda.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO