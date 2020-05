Al market senza mascherina, botte e arresto dopo la spesa

CREMONA (23 maggio 2020) - «Non prendo ordini da un negro di m...» e quindi, davanti alla moglie e ai quattro figli, aggredisce il vigilante di colore che gli aveva chiesto di indossare la mascherina nel supermercato. E mentre l’aggressore, un operaio di circa 35 anni di origine rumena, infierisce sull’uomo scaraventato a terra, alcuni clienti, forse amici del vigilante, prendono le sue difese e si scatena una rissa nella quale il 35enne rischia di avere la peggio. A salvarlo è l’arrivo di tre pattuglie della Polizia locale e di due volanti che lo sottraggono alla furia dei difensori del vigilante. Ma l’operaio allora si scatena anche contro le forze dell’ordine al punto che uno dei vigili urbani deve ricorrere alle cure del Pronto soccorso dove gli verranno refertati sette giorni di prognosi per una sospetta lussazione ad un dito. In tutto questo la moglie, davanti ai figli in lacrime, insulta e minaccia la cassiera («Ti faccio sciogliere nell’acido») e i presenti. Alla fine l’uomo è stato ammanettato e arrestato.





