Ha con sé una pistola, arrestato pregiudicato

CREMONA (23 maggio 2020) - Nel pomeriggio di ieri, i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri durante il normale svolgimento del servizio volto alla prevenzione dei reati, percorrendo la via Postumia di Cremona, venivano attirati dalla presenza di un uomo intento a parlare con gli occupanti di un’autovettura parcheggiata nelle vicinanze del canale di irrigazione che costeggia la pista ciclabile. Notavano altresì un secondo soggetto uscire da un nascondiglio nel canale e dirigersi verso l'auto. Mentre il veicolo si era nel frattempo allontanato, i militari insospettiti dalla situazione decidevano di avvicinarsi per effettuare il controllo dei due soggetti rimasti, i quali immediatamente si davano alla fuga nei campi adiacenti alla pista ciclabile. Dopo un inseguimento di circa due chilometri, i militari riuscivano a fermare uno dei due fuggitivi, un ventenne cittadino marocchino, nullafacente, pluripregiudicato, con diverse condanne a carico per reati inerenti gli stupefacenti, mentre il secondo soggetto si era dileguato nella direzione opposta.

Il marocchino durante la fuga, era stato notato disfarsi di un oggetto gettato a terra nel campo, che recuperato dai militari risultava essere una pistola tipo revolver calibro 7,65 caricata con 6 proiettili e pronta all’uso. Al termine degli accertamenti, l'arma, che risultava non censita, veniva posta sotto sequestro, mentre l’uomo dichiarato in stato di arresto in flagranza di reato per porto abusivo di arma da fuoco. Attualmente sono in corso ulteriori indagini per identificare il fuggitivo, nonché per risalire alla provenienza dell’arma.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO