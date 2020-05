Strage di Capaci, Quintavalla: "Abbiamo il dovere di non dimenticare”

CASTELVETRO (23 maggio 2020) - In occasione del 28° anniversario della strage di Capaci, terribile attentato mafioso in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della sua scorta, anche il Comune di Castelvetro ha voluto partecipare alla Giornata Nazionale della Legalità: “Una ricorrenza che non può e non deve passare sotto silenzio nemmeno durante l’emergenza sanitaria attualmente in corso - dice il sindaco Luca Quintavalla-. Il Comune ha voluto celebrare questa giornata esponendo un lenzuolo bianco sul palazzo del municipio e ricordando lo Scaffale della legalità che abbiamo inaugurato esattamente due anni fa nella nostra biblioteca insieme all'associazione Libera. Abbiamo il dovere di non dimenticare”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO