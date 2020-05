Scende all'1,5% il rapporto fra tamponi effettuati e casi positivi

CREMONA (22 maggio 2020) - Sono 9 i contagi in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia i nuovi casi positivi sono 293 ma è molto significativo il rapporto fra casi e tamponi giornalieri effettuati: il dato si attesta all'1,5%, il più basso in assoluto mai registrato. Considerato che nell'ultima giornata di rilevamento sono stati processati oltre 19 mila tamponi il dato in questione assume una valenza speciale. Il numero delle vittime nella regione resta comunque elevato: 57, una vittima a Cremona (1.089). In calo anche oggi (-19) i ricoverati in Terapia intensiva.

Complessivamente in Italia - secondo i dati della Protezione Civile - si contano 59.322 malati (-1.638). I decessi sono stati in questi mesi di pandemia 32.616 (+130).

Il bollettino odierno: le differenze sono riferite alla giornata di ieri

- i tamponi effettuati: 19.028

totale complessivo: 641.593

- attualmente positivi: 25.933 (-782)

* totale complessivo dei positivi riscontrati in Lombardia

dall'inizio della pandemia ad oggi: 86.384

- i nuovi casi positivi: 293 (1,5% rapporto con i tamponi

giornalieri, il piu' basso in assoluto)



- i guariti/dimessi: +1.018

totale complessivo: 44.667

- in terapia intensiva: -19

totale complessivo: 207

- i ricoverati non in terapia intensiva: -91

totale complessivo: 4.028

- i decessi: 57

totale complessivo: 15.784

I casi per provincia con la differenza rispetto a ieri

MI: 22.528 (+73) di cui 9.525 (+35) a Milano città

BG: 12.732 (+51)

BS: 14.345 (+19)

CO: 3.713 (+35)

CR: 6.374 (+9)

LC: 2.706 (+6)

LO: 3.392 (+5)

MN: 3.310 (+2)

MB: 5.409 (+13)

PV: 5.151 (+46)

SO: 1.407 (+3)

VA: 3.446 (+23)

e 1.871 in corso di verifica.