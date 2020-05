Coronavirus, controlli in bicicletta per i carabinieri forestali

CREMONA (22 maggio 2020) - I Carabinieri Forestali sono stati inseriti nei dispositivi dei servizi “Covid-19” in coordinamento con il Comando Provinciale Carabinieri di Cremona, per la prima volta utilizzando pattuglie “velomontate”. È proprio anche grazie alla versatilità d’uso del mezzo che i militari impegnati hanno controllato nei giorni scorsi una tratta comprendente 50 km in ambiti Parco del Po, Parco del Morbasco, argini e golene ciclabili.

La bicicletta, si dimostra essere un mezzo versatile anche per la pubblica sicurezza e l’assistenza. Agile e veloce permette di intervenire dove altri mezzi non arrivano e, non da ultimo, la piena sostenibilità in termini di impatto ambientale.

È intenzione del Gruppo Carabinieri Forestali di Cremona incentivare i servizi con l’utilizzo delle biciclette per tutti gli ambiti operativi inerenti la Tutela Forestale (contrasto abbandono rifiuti; monitoraggi ambientali; polizia fluviale; attività di controllo in convenzione con Regione Lombardia).

