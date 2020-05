Monticelli, primo mercato completo nel borgo

MONTICELLI (22 maggio 2020) - Primo mercato completo questa mattina nel borgo, con i volontari del gruppo di protezione civile Omega e del gruppo alpini a controllare il rispetto di distanze e uso di dispositivi di protezione.

Ordine e responsabilità da parte di cittadini e ambulanti. Presenti per un sopralluogo anche il sindaco Gimmi Distante e l’assessore Daniele Migliorati, che nei giorni scorsi avevano tenuto un summit coi tecnici comunali e la polizia dell’Unione per stabilire la disposizione dei banchi. Il centro è stato meno affollato rispetto al passato, anche a causa dell’assenza degli acquirenti cremonesi che ancora non possono raggiungere il territorio emiliano, ma tanti i residenti soddisfatti del ritorno alla normalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO