Tentato omicidio, condannato il rapinatore di Pellegrini

CREMONA (21 maggio 2020) - Il 29 agosto dello scorso anno, parruccone in testa, grandi occhiali e coltello in pugno, aggredì l'orefice Ermanno Pellegrini, nel negozio in via Cavour, 5, sotto la Galleria XXV Aprile. Lo ferì. I figli del gioielliere gli piombarono addosso e lo immobilizzarono, in attesa dell'arrivo della polizia. Accusato di tentato omicidio, tentata rapina aggravata e lesioni aggravate, Alessio Dello Stritto, milanese di 34 anni, è stato condannato, in abbreviato, a 6 anni e 2 mesi di reclusione.

