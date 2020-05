In provincia si registrano altri 15 nuovi contagiati e 2 vittime

CREMONA (21 maggio 2020) - Nelle ultime 24 ore in provincia di Cremona si registrano altri 15 nuovi contagiati dal Covid-19: il numero complessivo sale a 6.365 casi. In Lombardia i positivi dall'inizio della crisi sanitaria sono 86.091 e i nuovi casi segnalati sono 316. Mentre procede, anche se lentamente, il calo dei ricoverati in Terapia intensiva e negli ospedali, nell'ultimo report le nuove vittime sono 75, cifra che porta il totale dei decessi a 15.737. In provincia di Cremona si registrano 2 decessi, il totale delle vittime sale a 1.088. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 14.702 tamponi e il dato totale in regione sale a 622.565. In Italia, secondo i dati della Protezione Civile, attualmente i malati sono 60.960 (-1.792). Si contano 32.486 (+156).

Bollettino odierno /ieri/oggi:

Contagi 85775/86091 + 316

Ricoveri non TI 4281/4119 - 162

Ricoveri TI 231/226 - 5

Decessi 15662/15727 +65

I casi per provincia /ieri/oggi:

BG 12633/12681 + 48

BS 14249/14326 +77

CO 3660/3678+18

CR 6350/6365+ 15

LC 2691/2700+9

LO 3380/3387 +7

MB 5388/5396+8

MI 22372/22455 + 83 di cui 38 +a milano città

MN 3300/3308 + 8

PV 5082/5105 +23

SO 1383/1404+21

VA 3413/3423+10

In fase di verifica 1863

Tamponi effettuati oggi:

14702

