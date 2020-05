Tentata rapina e furto con strappo, arrestato

CREMONA (21 maggio 2020) - Nella serata di ieri il personale della Squadra Mobile della Questura di Cremona ha arrestato, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta del Pubblico Ministero Lisa Saccaro, un giovane pregiudicato cremonese, di 26 anni, per i reati di tentata rapina a mano armata - compiuta all'Unieuro (all'interno del centro commerciale CremonaPo) - e di furto con strappo aggravato e lesioni personali gravi - ai danni di una signora classe 1932 - commessi rispettivamente in data 9 e 15 maggio.

