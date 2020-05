Cremona, mercato allargato: più gente e meno code

CREMONA (21 maggio 2020) - In attesa di quello completo, il mercato allargato ha dato respiro agli ambulanti che anche ieri erano presenti in piazza per l’appuntamento del mercoledì. Nell’area commerciale, tra piazza del Comune e piazza Sant’Antonio Maria Zaccaria, dove sono stati posizionati i banchi dei soli generi alimentari, hanno infatti potuto accedere 232 persone alla volta. Decisamente un balzo in avanti rispetto alle 32 che erano state previste inizialmente dai provvedimenti di fine aprile e ai calcoli effettuati su una superficie calpestabile a disposizione dei clienti pari a 850 metri quadrati. Risultato: nonostante le tante odiate transenne ieri si è registrato un discreto afflusso che ha parzialmente tranquillizzato gli operatori. E soprattutto nessuna coda, a fare da deterrente, all’ingresso. L’obiettivo resta uno: tornare quanto prima ad una condizione di lavoro accettabile, e ad una situazione di afflusso quanto più possibile vicina alla normalità. Si guarda a sabato come la data per il grande ritorno del mercato con tutti e 156 i banchi disposti in centro città.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO