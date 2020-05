Sul bus senza guanti e con la mascherina abbassata: «parapiglia»

CREMONA (21 maggio 2020) - L’invito a indossare la mascherina e i guanti sull’autobus viene respinto a male parole da una giovane mamma che preferisce ricoprire di insulti la passeggera «colpevole» dell’oltraggio piuttosto che tirarsi la protezione sul naso e coprirsi le mani. Deve intervenire allora l’autista che ferma l’autobus e chiama la polizia. Gli agenti arrivano e la corsa per mamma e bambina si interrompe a Porta Venezia con l’identificazione da parte degli agenti.

«Sugli autobus non si sale senza dispositivi di protezione, ossia guanti e mascherina». Questa è la disposizione che gli autisti della Km stanno cercando di far rispettare a tutti fin dall’inizio dell’epidemia anche nel corso delle settimane più difficili in cui tutti erano a casa e però il servizio era dimezzato, ma non è mai stato interrotto. Ora, con la ripartenza, l’indicazione è più che mai la stessa: se qualcuno sale a bordo senza guanti e mascherina, l’autista invita la persona a scendere e se questa si rifiuta, allora l’autobus non riparte e vengono chiamate le forze dell’ordine.

