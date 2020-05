Furto d'auto e ricettazione di pezzi di ricambio, cinque arresti

ROBECCO D'OGLIO (20 maggio 2020) - E' stata sgominata dai carabinieri di Cremona una banda specializzata nel furto e nella ricettazione di auto. In manette sono finiti un 19enne e un 27enne di Robecco, un 29enne di San Severo (Foggia), un 40enne di Castelleone e un 42enne romeno di Paderno Dugnano (Milano). In seguito al processo per direttissima, due di loro sono stati messi ai domiciliari, per un altro è stato disposto il divieto di dimora nella provincia di Cremona, altri due sono stati rimessi in libertà.

Tutto inizia quando i carabinieri intercettano due autovetture - una avente ruolo di staffetta e l’altra risultata rubata - sulle quali viaggiavano i cinque soggetti, mentre a forte velocità transitano nel centro di Robecco d’Oglio. I militari si mettono all'inseguimento fino all’interno di una ditta di ricambi automobilistici di proprietà del 27enne, dove i cinque vengono sorpresi mentre cercano di nascondere in un capannone l’auto rubata, un’Alfa Romeo Mito, poco prima a Flero (Brescia). Nel corso della perquisizione dell’officina gli uomini dell'Arma trovano, già tagliata a pezzi e caricata a bordo di un autocarro, pronta per essere trasportata altrove, anche una Fiat Panda, risultata rubata il 19 maggio s Seregno (Milano).

Sulle auto e in officina, sono stati trovati anche vari set di grimaldelli, chiavi universali e arnesi da scasso, oltre a due disturbatori di frequenza molto potenti e in grado di inibire l’utilizzo dei telefoni e delle comunicazioni radio delle forze di polizia. Sequestrato anche un telecomando universale, capace di leggere i codici di apertura degli impianti elettrici e dei cancelli delle abitazioni private. In seguito alla perquisizione della vasta area occupata dall’officina, sono stati sequestrati anche moltissime parti meccaniche e di carrozzeria di dubbia provenienza per i quali sono in corso accertamenti.