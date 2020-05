Mercato generi alimentari: aumenta la capienza massima

CREMONA (19 maggio 2020) - Domani, mercoledì 20 maggio, come avviene dal primo sabato di questo mese, torna il mercato, limitatamente ai generi alimentari, nell'area compresa tra piazza del Comune e piazza S. Antonio Maria Zaccaria. La novità rispetto alle scorse settimane è che aumenta la capienza massima: considerato che la superficie calpestabile a disposizione dei clienti è pari a 850 metri quadrati, è stato infatti stabilito che nell'area possano essere presenti, contemporaneamente, 212 persone (pari ad una persona ogni 4 mq), rispetto alle 32 previste nel provvedimento di fine aprile, esclusi naturalmente gli operatori commerciali, gli agenti della Polizia Locale e gli addetti preposti al controllo.

In attesa della puntuale definizione delle modalità di riapertura dei mercati anche con la vendita di prodotti appartenenti a tutte le categorie merceologiche, prosegue dunque la sperimentazione della vendita dei soli generi alimentari. Sulla base dell'esperienza delle scorse settimane e grazie anche alla fattiva collaborazione delle associazioni di categoria, è stato però possibile fare un passo avanti per facilitare l'attività dei 17 titolari di posteggi che hanno confermato la loro presenza.

Rimangono in vigore le specifiche misure a suo tempo individuate per consentire lo svolgimento del mercato salvaguardando le esigenze di prevenzione sanitaria, soprattutto per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento fisico delle persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO