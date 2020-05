Grumello, a fuoco il piano superiore di un capannone industriale

GRUMELLO (19 maggio 2020) - A fuoco il piano superiore di un capannone industriale situato lungo la Paullese, in territorio di Grumello. All'interno dello stabile hanno sede più attività, compreso un centro di stoccaggio, collocato nella parte inferiore e fortunatamente scampato alle fiamme. Sopra, nella zona riservata agli uffici, in quel momento deserta, non si è salvato niente. L'incendio è divampato intorno alle 15, e le operazioni di spegnimento che vedono impegnati i vigili del fuoco di Cremona e Crema sono ancora in corso. Indagini a cura dei carabinieri di Pizzighettone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO