Protezione civile, in azione per una pianta a rischio

CASALBUTTANO (20 maggio 2020) - Volontari dei Due Navigli in azione per la messa in sicurezza di una grande pianta diventata pericolosa: uomini e mezzi al lavoro per un’operazione riuscita con successo grazie al consueto lavoro di squadra. Dopo alcune segnalazioni effettuate da parte dei residenti di via Leonardo da Vinci e dopo il sopralluogo effettuato nei giorni scorsi, infatti, in collaborazione con Comune e polizia locale il gruppo di protezione civile è così sceso in campo rimuovendo l’albero che con il passare degli anni è diventato secco e quindi meno stabile.

L’intervento di messa in sicurezza dell’area è stata portata a termine anche grazie alla disponibilità del casalbuttanese Giuseppe Bertoli che ha messo a disposizione la piattaforma mobile con cestello pneumatico utile allo svolgimento dell’operazione. Coinvolti in prima linea i volontari Marco Sperati, Raul Marzaroli, Domenico e Luca Co’, Carlo Furlani e Paola Fiorani, i quali rispettando tutte le norme di sicurezza previste per tutelare anche l’incolumità dei cittadini in transito lungo una delle vie d’ingresso al paese hanno portato a termine la rimozione della pianta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO