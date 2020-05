Fuori strada con l'auto, ferito 39 enne

CORTEMAGGIORE (19 maggio 2020) - Altro schianto nella Bassa Piacentina, stavolta sulla via provinciale magiostrina: stamattina alle 10 una vettura è finita fuori strada ribaltandosi in un canale a lato della carreggiata in zona industriale. Ferito un 39enne di Bologna. Sul posto per i soccorsi Pubblica assistenza di Cortemaggiore e vigili del fuoco di Fiorenzuola. L’uomo è stato ricoverato in pronto soccorso a Piacenza. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia dell’Unione e in supporto per regolare la viabilità la Guardia di finanza.

