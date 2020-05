Casa di riposo, riprende il cantiere da 2,4 milioni di euro

TRIGOLO (19 maggio 2020) - Un progetto che riprende vita, un ampliamento che per tante ragioni viene visto e vissuto come un segnale di speranza. Alla Milanesi-Frosi è ripartito ieri il cantiere interrotto alcuni mesi fa nell’ala est dell’edificio: un intervento che porterà a una doppia realizzazione, ovvero l’ampliamento del nucleo Alzheimer e la costruzione ex novo di sette alloggi per anziani autosufficienti. Uno sforzo economico imponente per la struttura trigolese: 2,4 milioni di euro investiti per proiettare la Fondazione nel futuro. Il progetto era stato ideato dal precedente consiglio di amministrazione, rimasto in vigore sino a maggio 2019. L’attuale Cda, presieduto da Augusto Farina, ha dato continuità al progetto e dopo qualche mese l’opera ha iniziato a prendere forma.

