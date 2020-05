Coronavirus, Galimberti e Bongiovanni a Fontana: 'Spostamenti tra comuni confinanti in regioni diverse, la Lombardia faccia come l'Emilia'

CREMONA, CASALMAGGIORE E CASTELVETRO (18 maggio 2020) - A seguito dei colloqui intercorsi tra il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti con il sindaco di Castelvetro Piacentino, Luca Quintavalla, da un lato, e tra il sindaco di Casalmaggiore Filippo Bongiovanni con il collega di Sorbolo Mezzani (Parma), Nicola Cesari dall'altro, i primi cittadini di Cremona e Casalmaggiore hanno inviato una lettera congiunta al presidente della Lombardia Attilio Fontana nella quale si chiede un intervento da parte di Regione Lombardia analogo a quello fatto da Regione Emilia, come previsto al punto 3 del Decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17/5/2020, in modo da consentire lo spostamento dei cittadini residenti nei Comuni confinanti ma situati in Regioni diverse.

LA LETTERA [LEGGI]

Il punto 3 del Decreto del Presidente Stefano Bonaccini è il seguente: a decorrere dal 18 maggio, previa comunicazione congiunta da parte dei Presidenti delle Regioni, dei Presidenti delle Province o dei Sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Emilia-Romagna, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Emilia-Romagna e altre Regioni.

