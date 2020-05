Coronavirus, riaperture nella Bassa Piacentina: 'Voglia di normalità e tanta prudenza'

MONTICELLI (18 maggio 2020) - Fra i primi che sono tornati a gustarsi il caffè al bar, rispettando naturalmente tutte le prescrizioni, il sindaco Gimmi Distante: stamattina ha fatto tappa alla Tenda rossa di via Martiri. Le bariste Andrea Pedretti e Sara Scaramuzza, che hanno posizionato gel detergente per mani all’ingresso e disposto i tavoli in modo da rispettare le distanze, garantiscono che tutti i clienti sono stati rispettosi. “C’è voglia di normalità, ma anche tanta prudenza” spiegano. E così è sembrato anche negli altri locali e negozi del centro storico, con i portici di nuovo affollati ma disciplinati: clienti in attesa all’esterno, a distanza e con mascherine. Nella Bassa Piacentina, però, non tutte le saracinesche sono state rialzate. Alcuni esercenti, infatti, sia a Castelvetro che a Monticelli e Caorso, hanno preferito prendersi ancora qualche giorno di tempo. Curiosità: buona parte dei locali con titolari di nazionalità cinese per ora è rimasta chiusa.

