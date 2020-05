Primo passo per il nuovo ponte sull'Oglio

ISOLA DOVARESE (18 maggio 2020) - La Provincia di Cremona ha approvato lo studio delle alternative per la realizzazione del nuovo Ponte sul fiume Oglio di Isola Dovarese sulla Provinciale 11.

"Si tratta della fase iniziale dell’iter progettuale prevista dal codice degli appalti; tale elaborato servirà per procedere con scelta della soluzione ottimale in termini di costi/benefici e per la condivisione con tutti gli Enti preposti ad esprimere un parere di competenza (Comune, Sovrintendenza, Aipo, Autorità di Bacino ecc.) - ha spiegato Paolo Mirko Signoroni, presidente della Provincia di Cremona - l’opera si rende necessaria a seguito delle verifiche tecniche effettuate negli scorsi anni che hanno restituito una condizione statica non conforme alle attuali normative oltre imponendo la limitazione di portata a 20 tonnellate".

L’intervento, che sarà coordinato dal settore Infrastrutture della Provincia di Cremona, comporta un costo complessivo di circa 12 milioni di euro è finanziata con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (assegnati alla Provincia di Cremona con il D.M.I.T. n° 1 del 03.01.2020 – cd. “Decreto Ponti”).

Ha concluso Signoroni: "La prospettiva è quella di realizzare una struttura duratura nel tempo che ben si inserisca nel contesto ambientale Isolano con la riduzione o addirittura l’eliminazione di sostegni nell’alveo del fiume onde evitare interferenze idrauliche e ridare funzionalità alla strada. Si esprime, pertanto, soddisfazione per l’avvio della presente opera, che si inserisce in un insieme di altri interventi sui ponti della rete stradale cremonese per i quali la Provincia ha sempre posto grande attenzione con continui controlli e monitoraggi tutt’ora in corso. Altre opere minori vedranno l’avvio dell’iter entro l’anno sul territorio all’interno delle misure dello stesso “Decreto Ponti”".

“Innanzitutto desidero ringraziare la Provincia di Cremona e il presidente Signoroni per aver prontamente, ancora ai primi di settembre 2019, preso a cuore il problema inviando al Ministero la richiesta con parere favorevole, vista l'importanza dell'arteria stradale che collega le due provincie di Cremona e Mantova - ha evidenziato al riguardo il sindaco di Isola Dovarese, Gianpaolo Gansi - per quanto ci riguarda, ci auguriamo che l'opera sia progettata, come già assicurato, per essere duratura nel tempo e che sia inserita correttamente nel contesto ambientale di pregio nel quale ci troviamo.

Insisteremo anche perché si trovino le soluzioni adeguate per evitare disagi alla cittadinanza durante il tempo di esecuzione dei lavori”.

